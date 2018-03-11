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مركز الدفاع المدنى بإدلب: مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات على المدينة

الأحد، 11 مارس 2018 06:31 م
مركز الدفاع المدنى بإدلب: مقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات على المدينة سوريا - أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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أفاد مركز الدفاع المدنى فى مدينة إدلب السورية بمقتل 5 مدنيين وإصابة العشرات فى غارات على حى الجامعة ومبنى البنك المركزى سابقا ومبنى الامتحانات التابع لمديرية التربية والتعليم.

وقالت مصادر - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم  الأحد، "إنه تم استهداف جراج البولمان ومبنى وزارة العدل والإدارة المحلية التابع لما يسمى بحكومة الإنقاذ السورية بغارات".

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بارتفاع أعداد قتلى القصف على غوطة دمشق الشرقية خلال 3 أسابيع إلى 1100 شخص، مشيرا إلى أن جبهات الغوطة المختلفة تدور فيها معارك مستعرة ومحاولات يومية من قبل قوات النظام للتقدم.

 


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