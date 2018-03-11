مدير أمن الأقصر السابق: مهمتنا خدمة المواطن فى أى موقع بوزارة الداخلية







الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر السابق، أن رجال الشرطة يخدمون أمن وآمان مصر من أى موقع يتواجدون فيه بأى إدارة بوزارة الداخلية، مؤكداً أنه سعيد لعمله داخل مدينة الأقصر لمدة 7 شهور شارك فيها في تحقيق الانضباط الأمنى للأهالى والسياح الذى كانوا يتوافدون على المعالم السياحية والأثرية بصورة يومية.

وأضاف اللواء مصطفى صلاح الدين لـ"اليوم السابع"، أنه يتمنى كل التوفيق والنجاح فى العمل وخدمة المجتمع الأقصرى للواء طارق علام مدير الأمن الجديد، مؤكداً أن الأقصر لها طبيعة مميزة عن باقي محافظات مصر، وهي كرم وحسن أخلاق الأهالى وانخفاض معدلات الجريمة لاهتمام الأهالى بالعمل في السياحة الزراعة، وكذلك سماحة أهالى الصعيد والمحبة فيما بينهم.

وكان قد أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أمس الجمعة، قراراً بتعيين اللواء طارق علام مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال مديرًا لأمن الأقصر، بدلًا من اللواء مصطفى محمود صلاح الدين مدير أمن الأقصر الحالى، والذى تم نقله للشرطة المتخصصة.