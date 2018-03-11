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محافظ مطروح: 500 رحلة عمرة من رجال أعمال لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الأحد، 11 مارس 2018 06:43 م
محافظ مطروح: 500 رحلة عمرة من رجال أعمال لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات بأهمية مشاركة المرأة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمطروح





مطروح – حسن مشالي
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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، مؤتمرا اليوم الأحد، بمسرح قصر الثقافة، تحت رعاية وبحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، للتوعية السياسية بأهمية مشاركة المرأة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفع الوعى السياسي بأهمية دورهن فى الفترة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة وتحقيق المزيد منها، وأعلن المحافظ خلال المؤتمر عن تقديم رجال الأعمال 500 رحلة عمرة للمشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مسئولة المرأة بمجلس حكماء مطروح، على أهمية ودور المرأة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم الاستهانة بأى صوت انتخابى، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة والايجابية.

وأوضحت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقرر المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها، على أهمية دور المرأة بمطروح فى الانتخابات المقبلة، وحثها وأسرتها على النزول والمشاركة فى الانتخابات لما تمثله من أهمية فى تاريخ مصر.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، على أهمية دور المرأة فى الانتخابات، وضرورة مشاركتها الفعالة النابع من حسها الوطنى كعادتها فى كافة الانتخابات السابقة، مع ضرورة العمل على التوعية بأهمية المشاركة السياسية، خلال هذا الفترة الحاسمة فى تاريخ مصر لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية تعكس الوعي السياسى لحراس البوابة الغربية، الذين يثبتون وطنيتهم دائماً.

وأضاف محافظ مطروح، أن العالم يراقب هذه الانتخابات، لذلك يجب أن نثبت للجميع أن مصر تتغير بأيدي أبنائها، والمشاركة للحفاظ على الاستقرار والمكتسبات التى حدثت فى الفترة السابقة، مشيراً إلى دور المرأة داخل أسرتها فى حثها على النزول والمشاركة، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كافة الدعم والتيسيرات، وتوفير وسائل المواصلات، لنقل الناخبين من القرى والتجمعات البعيدة فى الصحراء إلى مقار انتخابهم والعودة، بما يتماشى مع عادات وتقاليد المرأة البدوية وتقديمه لكافة الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية.

وأعلن عن مشاركة رجال الأعمال المخلصين المحبين لوطنهم بالمحافظة، في تشجيع المواطنين وحثهم على النزول للانتخابات، بمنح 500 رحلة عمرة للمشاركين فى عملية الانتخابات بالإدلاء بأصواتهم، عن طريق قرعة علنية تتم بكل شفافية ونزاهة تضم أسماء جميع المشاركين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لرجال الأعمال على هذه اللفتة النابعة من إحساسهم بالمسئولية الاجتماعية وحبهم لوطنهم، كعادتهم دائما، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم ليس للتوجيه بالتصويت لصالح مرشح معين، بل لحثهم على ممارسة حقهم الانتخابى بما يحقق طموحاتهم، باعتبار أن الصوت أمانة للحفاظ على الاستقرار والأمن.

 

مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح (5)

مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح 

 

مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح (2)
مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح 

 

مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح (4)
مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح 

 

مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح (1)
مؤتمر لتوعية المرأة باهمية المشاركة في الانتخابات بمطروح 

 

 

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