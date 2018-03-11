محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مصنع الرمال السوداء بالبرلس







كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس مع اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، اليوم الأحد، بحضور المهندس راضى أمين وكيل اول الوزارة_ السكرتير العام، والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد طارق راغب المدير الادارى للمشروع،وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية .

قال محافظ كفرالشيخ إنه سيتم إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بمنطقة البرلس بشمال المحافظة على مساحة 80 فداناً، مؤكداً على وضع الجدول الزمنى للتنفيذ وتنفيذ التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات ليستغرق تنفيذ المشروع 30 شهراً ويدخل الإنتاج الفعلى قبل عام 2020 وهو المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ونستهدف من خلاله نقل الصناعات القائمة على عناصر الرمال السوداء والخبرات فى هذا المجال من الدول الأجنبية إلى مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم توقيع العقود التى تسهل إنشاء مصنع الرمال السوداء وتبسط الاجراءات وتسرع وتيرة التنفيذ حتى يخرج هذا المشروع القومى الى النور ويحقق امال المصريين لاستغلال ثرواتهم فى بناء الاقتصاد القومى وتحقيقاً للتنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، ان هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصر معدنى، سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، والتى تدخل فى العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التى تستخدم فى الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عام .

من جانبه قال اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء، إن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفرالشيخ، مضيفاً أن أجهزه المحافظة تقدم كل الدعم لإقامة هذا المشروع قبل موعده المقرر باعتباره من أهم المشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة كفرالشيخ .

وأكد "عز" أن مصر لديها احتياطى كبير جدا من الرمال السوداء يمتد من العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، وان استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، مضيفاً ان الرمال السوداء ثروة قومية لإحتوائها على معادن عالية القيمة.