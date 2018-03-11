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محافظ قنا يطلق ماراثون مدارس النيل الأول تحت شعار "النيل تحتفل"

الأحد، 11 مارس 2018 05:26 م
محافظ قنا يطلق ماراثون مدارس النيل الأول تحت شعار "النيل تحتفل" اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا





قنا - هند المغربي
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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إشارة بدء انطلاق الماراثون الرياضى الأول المقام تحت شعار "النيل تحتفل" الذى تنظمه مدارس النيل فرع قنا، وذلك بحضور الدكتورة سلافة أحمد جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية، ومحمد فنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعماد العجان مدير عام مدارس النيل الدولية .

وأشار الهجان، إلى أن 150 طالبًا وطالبة شاركوا فى ماراثون الجرى الذى بدأ من كورنيش النيل مرورا بشارع نادى البحر حتى ديوان عام المحافظة بطول حوالى 2 كيلو متر، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على دعم كافة الأنشطة الطلابية والشبابية بهدف رفع اللياقة البدنية وغرس القيم والمفاهيم الإيجابية التى تشكل إرثا اجتماعيا كالانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ورفع مستوى الوعى بأهمية استغلال الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره فى ممارسة الأنشطة المفيدة.

 

ومن جانبها ذكرت جويلى، أن تنظيم الماراثون يأتى فى إطار مشاركة مدارس النيل لمحافظة قنا بعيدها القومى مقدمة الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة والمرور وهيئة الإسعاف على حسن تنظيم الماراثون . وفى نهاية السباق قام الهجان وجويلى بتوزيع عدد من الجوائز على الطلاب الفائزين .

 


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