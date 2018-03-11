محافظ سوهاج: قافلة طبية بقرية المساعيد للكشف مجانا على المواطنين السبت المقبل







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية المساعيد بمركز جرجا، يوم السبت القادم ، وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات الأعمال الخيرية، ومديرية الشئون الصحية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات والتحاليل والأشعة والتحويلات وصرف الأدوية بالمجان، وتضم القافلة نخبة من الأطباء والأخصائيين فى تخصصات "العظام ـ الأطفال ـ الباطنة ـ الجراحة".

وكلف عبد المنعم، الوحدة المحلية بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة فى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيدا بدور القائمين على القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة وما تقدمه الدولة لخدمة المواطنين، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمى التنمية فى المحافظة، متمنيا المزيد من التعاون بين المحافظة والمجتمع المدنى خلال المرحلة القادمة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج.