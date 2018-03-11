محافظ دمياط يمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد







دمياط عبده عبد البارى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.