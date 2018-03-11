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محافظ دمياط يمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد

الأحد، 11 مارس 2018 06:19 م
محافظ دمياط يمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة  2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.

 

قرار المحافظ بمد فترة تقنين وضع اليد

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