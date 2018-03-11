محافظ دمياط يمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد

محافظ دمياط يمد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليدالأحد، 11 مارس 2018 06:19 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مد فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.
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