محافظ دمياط : فحص شكوى مواطنة لتضررها من وجود مياه صرف صحى ببدروم عمارتين







دمياط معتز الشربينى

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط قرارا بتشكيل لجنة لفحص شكوى مواطنة تضرر من وجود مياه صرف صحى ببدروم العمارتين 51-52 بمساكن شطا برئاسة مدير مديرية الاسكان والمرافق بدمياط وعضوية 2 من مهندسى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومهندس متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و

وأشار بيان إلى أنه تم تكليف اللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لأداء مهمتها على أن تكون مهمة اللجنة فحص شكوى المواطنة لتضررها من وجود مياه صرف صحى ببدروم العمارتين 51 – 52 بمساكن شطا وإعداد تقرير بنتيجة ذلك تقدمه اللجنة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإتخاذ ما يلزم فى شأن ذلك