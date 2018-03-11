محافظ دمياط: طرح أرض حديقة الخالدين بالمزاد العلنى لتعظيم الاستثمار بالمحافظة







دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، طرح أرض حديقة الخالدين للاستغلال لمدة 25 عاما لتعظيم الاستثمارات بالمحافظة.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع، الذى عقد اليوم الأحد، مع الدكتور خالد الزهيرى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام أنه جارى حاليًا إعداد كراسة الشروط، وذلك بعد وروود موافقة وزارة التنمية المحلية بطرح الأرض، وذلك بهدف إنشاء مشروع استثمارى ترفيهى لأبناء المحافظة ولتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.