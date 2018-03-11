محافظ دمياط: صرف 17 ألف كارت معاش تكافل وكرامة







دمياط عبده عبد البارى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه تم صرف 17 ألف كارت معاش تكافل وكرامة للمستحقين خلال فترة وجيزة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المحافظ، أنه يتم مراجعة جميع البيانات الخاصة بالحالات المستحقة للمعاش من خلال لجان المساءلة المجتمعية المشكلة من ممثلى المجتمع المدني و القرى والمدن، وذلك لإصدار التوصيات لعرضها على مديرية التضامن الاجتماعي لدراستها ثم عرضها على الجهة المختصة (المحافظ) لإصدار قرارها فى هذا الشأن.



كما قرر محافظ دمياط، تشكيل61 لجنة مساءلة مجتمعية منبثقة من اللجنة الرئيسية، لبحث جميع الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة مشكلة من ممثلى المجتمع المدنى والقرى والمدن على أن تكون مهمة اللجنة مراجعة جميع البيانات الخاصة بالحالات سواء 17 ألف حالة الذين تم تسليمهم كارت المعاش بالفعل أو 38 ألف طلب المقدمين حاليا، وذلك لإصدار قرار استمرار صرف المعاش أو الامتناع أو إضافه حالات جديدة وعرضها على مديرية التضامن الاجتماعي لدراستها ثم عرضها على السلطة المختصة لإصدار قرارها فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى، لمتابعة مجهودات المديرية فى تقديم الخدمات الميسرة والدعم المادى و المجتمعى للمواطنين المستحقين .