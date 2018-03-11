محافظ المنيا يفتتح اليوم عددا من المشروعات فى العيد القومى للمحافظة







المنيا - حسن عبد الغفار

تبدأ محافظة المنيا فعاليات الاحتفال بعيدها القومي اليوم الأحد، حيث سيفتتح عصام البديوى محافظ المنيا عددا من المشروعات بمراكز ديرمواس، وملوى وأبوقرقاص وتستمر الفعاليات حتى يوم 20 مارس المقبل.

وأعلن المحافظ فى بيان له، أن الفعاليات ستتضمن افتتاح عدد 101 مشروع على مستوى المحافظة بجميع القطاعات فى كل من الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، بتكلفة إجمالية قدرها 414 مليونا و456 ألفا و274 جنيهاً.

وأوضح أن المشروعات تتضمن عدد 24 مدرسة و17 مركز شباب و9 مساجد و5 معاهد أزهرية ومباني إدارية و5 كباري و4 مراكز لخدمة العملاء بشركة المياه وكنيسة و4 مشروعات للصرف الصحي و5 مكاتب بريد و3 مبانى وحدات محلية و9 مصانع وتوسعة ورصف 3 طرق وعدد 12 مشروعا متنوعا بين "جراج ووحدة محلية وطب بيطرى ووحدة صحية ومجزر آلى ووحدة تضامن اجتماعي ووحدات مرور بوابة ومدخل.

وأضاف أنه على مستوى مركز ومدينة المنيا سوف يفتتح عدد 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 33 مليونا و498 ألفا و800 جنيه، وعدد 10 مشروعات بمركز ملوي بتكلفة إجمالية 20 مليونا و604 آلاف جنيه، وكذلك افتتاح 18 مشروعا بمركز سمالوط بتكلفة إجمالية 35 مليونا و943 ألفا 350 جنيها، يليهم مركز ديرمواس بإجمالى عدد 4 مشروعات، بتكلفة 9 ملايين و829 ألف جنيه ثم مطاى بافتتاح 9 مشروعات بتكلفة 18 مليونا و673 ألفا و429 جنيها، ومركز أبوقرقاص بعدد 7 مشروعات بتكلفة 24 مليونا و189 ألفا و975 جنيها.

ويشارك مركز بني مزار في برنامج الافتتاحات بـ15 مشروعا بتكلفة 38 مليونا و425 ألفا و232 جنيها ومغاغة بعدد 11مشروعا بتكلفة 31 مليونا و31 ألفا و225 جنيها، كما تشارك العدوة بـ 9 مشروعات بتكلفة 79 مليونا و604 آلاف و263 جنيها، بينما تقدم المنطقة الصناعية 8 مشروعات بتكلفة 103 ملايين و900 ألف جنيه، وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعدد 3 مشاريع بتكلفة 18 مليونا و757 ألف جنيه.

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، ففي صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا، وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزي وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب، وأنشأت لها فروعاً في مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة.