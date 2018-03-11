محافظ القليوبية: 21 ألف مواطن تقدموا للفحص من فيروس سى وعالجنا 400 مصاب

قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سى حوالى 21 ألف مواطن، مشيرا إلى استلام 400 مريض العلاج حتى الآن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020، والتى بدأت فى عدد 4 مراكز وهى: شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص.

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، خاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن حملة القضاء على فيروس سى تستهدف الفئة العمرية من 18 عاما فأكثر، وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى مضيفا أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن كل عام على ثلاثة سنوات، إذ أنه من المقرر إجراء تحليل Elisa للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سى ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه.

وأضاف عشماوى، أنه من يثبت إصابته بفيروس سى يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان، موضحًا أن المحافظة أجرت جميع أعمال التنسيق بينها وبين وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.