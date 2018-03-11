محافظ القليوبية يشهد أول مسرح للشباب بمركز النيل للإعلام ببنها اليوم







القليوبية-نيفين طه

يشهد صباح اليوم الأحد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أول مسرح للمنوعات لشباب الجامعات والمعاهد العليا بمركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار شارك من أجل مصر فى الانتخابات الرئاسية.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام وأضاف أن المركز يولى الشباب اهتماما بالغا من خلال تنمية وعيهم بقضايا الوطن واهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية بالاضافة الى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف عرفة أنه تم تأهيل مجموعة من الشباب فى مجال ادارة الحملات الانتخابية وآليات الحشد فى الانتخابات الرئاسية وكذلك تأهيل مجموعة أخرى من شباب الإعلاميين على كيفية عمل التغطية الإعلامية للانتخابات.