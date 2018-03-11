محافظ القاهرة يوجه بفرض غرامات كبيرة على أى محال تلقى قمامة بالشارع







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ضرورة فرض عقوبات رادعة لمنع إلقاء القمامة فى الشوارع، مشيرا إلى أن الغرامة التى تطبق على من يلقى القمامة فى الشوارع والتى تم تفعيلها هى طبقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى اليوم الأحد، أن الغرامة التى يتم دفعها هى غرامة للتصالح لعدم استمرار القضية، والقانون يتيح لنا محاسبة المخالف.

وتابع محافظ القاهرة، موضوع تغيير الثقافة اتكلمت فيه كتير ومحتاج جهد كبير ووقت ونحن مستمرون فى حملة التوعية والرقابة على المحال، مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة الرقابة المستمرة على المحال خاصة "الأطعمة" لمنع إلقاء القمامة فى الشوارع وكذلك محال الخضار، مضيفا اللى يخالف يتعمله غرامة كبيرة ومحضر بيئة محترم الكل لازم يلتزم.

وقال المهندس عاطف عبد الحميد، إن محال الأطعمة مسئولة عن المخلفات التى يلقيها الزبائن أمام المحال والمحافظة ستحاسب المحل وليس الزبون.

وحضر المجلس التنفيذى نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المدريات، وذلك بالديوان العام للمحافظة.