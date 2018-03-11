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محافظ القاهرة يوجه بتركيب صنابير موفرة للمياه فى الحدائق

الأحد، 11 مارس 2018 01:56 م
محافظ القاهرة يوجه بتركيب صنابير موفرة للمياه فى الحدائق عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، بتركيب صنابير المياه "الفيمتو سل"، فى الحدائق، كما وجه بمنع استخدام الخراطيم فى الرى والاكتفاء بالرشاشات والتنقيط فقط لتوفير استهلاك كميات المياه المهدرة.
 
من جانبه كشف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، أن الشركة تدرس الآن استخدام حنفيات جديدة تسمى "الفيمتو سل"، كبديلة لصنابير المياه العادية، من أجل ترشيد استخدام المياه نظرا لما تمر له الدولة من مشاكل فى مياه الشرب ووجود شح كبير بها.
 
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالقاهرة، أن الشركة تدريس تعميمها بشكل أولى فى المصالح الحكومية والمدارس والمساجد والدواوين الحكومية، وبعد ذلك يتم تطبيقها تدريجيا فى المنازل بمختلف أحياء العاصمة، بعد انتهاء دراسة تطبيقها.
 
وأوضح "الشيمى"، أن هذا النوع من الصنابير غير قابل للفتح والقفل، فهو يعمل من خلال مرور اليد أسفل الصنبور، فتخرج كمية مياه محدودة بالقدر المطلوب استهلاكه بالضبط، ومن ثم تمنع فتح الصنبور بشكل مستمر، موضحا أن استخدامه سيوفر كميات كبيرة من المياه.
 
وأكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى أن هناك دراسة جارى تنفيذها حالياً بالتعاون مع مجلس إدارة النادى الأهلى لإعادة تدوير المياه المستخدمة فى النادى الأهلى بعد معالجتها وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء والأشجار بالنادى وفى حالة نجاحها سيتم تعميمها على كل النوادى والحدائق.
 
وكرم المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة، اللواء وليد عبد الرحمن رئيس حى الأميرية، لقيامه بتحرير محاضر تلوث بيئى لـ 91 محل أنشطة مختلفة مقاهى ومحلات عصير وبيع طيور وغيرها لإهدارهم المياه برشها بالشوارع.
 
وقد تم أيضا تكريم مجدى شريف، رئيس حى الساحل، لقيامه بحملات توعية لترشيد استهلاك المياه مع تحرير محاضر تلوث بيئى لعدد من الموطنين تم ضبطهم يقومون بغسيل السيارات ورش الشوارع بالخراطيم.
 

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