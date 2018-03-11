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محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع ممثلى الجمعيات الأهلية لإشراكهم فى منظومة النظافة

الأحد، 11 مارس 2018 10:39 م
محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع ممثلى الجمعيات الأهلية لإشراكهم فى منظومة النظافة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية





الغربية - عادل ضرة
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عقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع ممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة، وذلك لدراسة التوسع فى إشراك تلك الجمعيات للقضاء على مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع، وتطبيق منظومة جمع القمامة من المنازل، على أن تبدأ المنظومة بحى أول وثان طنطا تمهيدا لتطبيقها على مدن وقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

 

وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع تجربة بعض الجمعيات الأهلية فى الجمع المنزلى للقمامة فى بعض مناطق حى ثان طنطا، ومدى نجاحها والوقوف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه الجمعيات.

 

ومن جانبه أكد محافظ الغربية أن المحافظة ستقوم بتوفير العربات الخاصة بنقل وتجميع القمامة، لنقلها إلى مصنعى النفايات بدفرة والمحلة الكبرى.

 

وأشار محافظ الغربية إلى أهمية المرونة فى التعامل مع المواطنين وعمل توعية لهم بأهمية هذا المشروع، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

 

وطالب محافظ الغربية بالحفاظ على نظافة الشوارع، وأن جمع القمامة من المنازل سوف يمنع من إلقائها فى الشوارع مما يؤدى إلى الحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة، وظهورها بالمظهر الحضارى اللائق .

 

وأكد محافظ الغربية أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة مشكلة القمامة وتوفير فرص عمل، وإيجاد تعاون دائم بين المحافظة والجمعيات الأهلية لإبراز ودعم دور هذه الجمعيات فى تنمية المجتمع.

 

وحضر الاجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعلى جمعة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، ورئيس مركز ومدينة طنطا، ورئيس حى أول طنطا ورئيس حى ثان طنطا .


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