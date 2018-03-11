محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة مشروعات الإسكان بالمحافظة







الغربية - محمد طارق

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أنه تم التنسيق بين المحافظة وجامعة طنطا لإشراف أساتذة الجامعة من كلية الهندسة على الإدارات الهندسية بالمحافظة للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم البناءة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية بلجنة صندوق الإسكان بالمحافظة، وتم الموافقة على طلب أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة والمقيم بمساكن الأوقاف بالعجيزى ويقطن بالدور السادس ويرغب فى نقله إلى الدور الثانى أو الثالث نظراً لظروفه المرضية، كما تم الموافقة على تدبير عدد 10 وحدات سكنية بمساكن السنطة لعدد 10 مواطنين نظراً لعدم وجود مساكن لهم، كما تم الموافقة على تدبير عدد 5 وحدات سكنية لعدد 5 مواطنين بمساكن الراهبين بسمنود كانوا قد تقدموا بالتماسات لمحافظ الغربية لتدبير وحدات سكنية لهم.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة تحصيل رسوم النظافة المتأخرة، والمرور على المحلات للتأكد من وجود صناديق القمامة، وفى حالة عدم وجود صناديق القمامة يتم تطبيق الغرامة المخصصة، وذلك حفاظاً على النظافة والصحة العامة .

كما شدد محافظ الغربية على ضرورة عمل تعاقدات مع المستشفيات الخاصة والمحلات والمطاعم لتحصيل رسوم النظافة منها، كما وجه محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة متابعة موضوع التعديات على أملاك الدولة شخصياً وعمل حصر دقيق بالتعديات وإعلام المواطنين بالإجراءات الخاصة بموضوع التقنين والانتهاء من هذا الموضوع فى أقرب وقت.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته لرؤساء مجالس المدن والأحياء بالمتابعة والتأكد من أن جميع المحلات قامت بتركيب كاميرات مراقبة وتخصيص موظف للمرور على هذه المحلات للتأكد من وجود الكاميرات وعدم إعطاء ترخيص لأى محل أو منشأة إلا بعد أن يتم التأكد من وجود كاميرات مراقبة به.

وفى ختام الاجتماع حث محافظ الغربية رؤساء مجالس المدن والأحياء على توجيه الموظفين والمواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار ما يريدونه.

حضر الاجتماع اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ووكيل وزارة الإسكان بالغربية ورؤساء مجالس المدن والأحياء.