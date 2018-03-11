محافظة الجيزة: بدء تلقى رغبات طلبة الثانوية العامة للحصول على مجموعات تقوية

محافظة الجيزة: بدء تلقى رغبات طلبة الثانوية العامة للحصول على مجموعات تقويةالأحد، 11 مارس 2018 08:37 م
طلاب الثانوية العامة خلال تقدمهم للمجموعات
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
بدأت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة إعتباراً من أمس السبت فى توزيع تصاريح دخول مجموعات التقوية لطلبة الثانوية العامة مجاناً وفقاً للمبادرة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الإجتماعية تحت عنوان "عايزين نتعلم" لمراجعة جميع المواد الدراسية مجاناً للطلبة على أيدى مجموعة من أفضل المدرسين على مستوى الجمهورية .
وقد شهد أول يومين إقبال شديد من الطلبة للحصول على التصاريح فى المبادرة معبرين عن سعادتهم البالغة .
وتواصل الإدارة العامة لخدمة المواطنين إستقبال الطلبة يومياً من السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الثالثة ظهراً .
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة