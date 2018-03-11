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محافظة الجيزة: بدء تلقى رغبات طلبة الثانوية العامة للحصول على مجموعات تقوية

الأحد، 11 مارس 2018 08:37 م
محافظة الجيزة: بدء تلقى رغبات طلبة الثانوية العامة للحصول على مجموعات تقوية طلاب الثانوية العامة خلال تقدمهم للمجموعات





كتب سيد الخلفاوى
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بدأت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة إعتباراً من أمس السبت فى توزيع تصاريح دخول مجموعات التقوية لطلبة الثانوية العامة مجاناً وفقاً للمبادرة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الإجتماعية تحت عنوان "عايزين نتعلم" لمراجعة جميع المواد الدراسية مجاناً للطلبة على أيدى مجموعة من أفضل المدرسين على مستوى الجمهورية .

وقد شهد أول يومين إقبال شديد من الطلبة للحصول على التصاريح فى المبادرة معبرين عن سعادتهم البالغة .

وتواصل الإدارة العامة لخدمة المواطنين إستقبال الطلبة يومياً من السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الثالثة ظهراً .

 

 


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