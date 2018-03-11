محافظة الأقصر توزع منشور بآخر مواعيد تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة بمجالس المدن

محافظة الأقصر توزع منشور بآخر مواعيد تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة بمجالس المدنالأحد، 11 مارس 2018 01:46 م
محمد بدر محافظ الاقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلنت محافظة الأقصر، أنه تحدد يوم الأربعاء المقبل، ليكون آخر أيام تقديم طلبات التقنين لكافة المواطنين من واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وناشدت المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التقدم بطلبات التقنين والتوجه الي ديوان عام المحافظة، لإستكمال الأوراق المطلوبة لذلك.
وشمل قرار المحافظة الذي تم توزيعه علي كافة مدن وقري المحافظة، أنه علي الذين تقدموا بطلبات تقنين الأوضاع ولم يقوموا بسداد رسم الفحص عليهم سرعة السداد وتسليم إيصال الدفع المحافظة، حيث ان آخر موعد أقصاها يوم الاربعاء القادم أيضا، ولم يتم النظر للطلبات المقدمه بدون إيصال رسم الفحص ويتم إصدار قرار بالازاله، واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو استرداد الاراضي طبقا لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة