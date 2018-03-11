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محافظة الأقصر توزع منشور بآخر مواعيد تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة بمجالس المدن

الأحد، 11 مارس 2018 01:46 م
محافظة الأقصر توزع منشور بآخر مواعيد تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة بمجالس المدن محمد بدر محافظ الاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنه تحدد يوم الأربعاء المقبل، ليكون آخر أيام تقديم طلبات التقنين لكافة المواطنين من واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وناشدت المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التقدم بطلبات التقنين والتوجه الي ديوان عام المحافظة، لإستكمال الأوراق المطلوبة لذلك.

وشمل قرار المحافظة الذي تم توزيعه علي كافة مدن وقري المحافظة، أنه علي الذين تقدموا بطلبات تقنين الأوضاع ولم يقوموا بسداد رسم الفحص عليهم سرعة السداد وتسليم إيصال الدفع المحافظة، حيث ان آخر موعد أقصاها يوم الاربعاء القادم أيضا، ولم يتم النظر للطلبات المقدمه بدون إيصال رسم الفحص ويتم إصدار قرار بالازاله، واتخاذ الإجراءات القانونيه نحو استرداد الاراضي طبقا لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات.

   

 


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