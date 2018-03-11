"مباشر" تتوقع مواجهة البورصة عمليات جنى أرباح فى منطقة المقاومة السابقة







كتب هانى الحوتى

قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية استمر فى الصعود خلال جلسات الأسبوع الماضى، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجارى الدولى، والشركة الشرقية للدخان، والمجموعة المالية هيرميس، ليغلق أعلى منطقة 16400 نقطة، ليصبح فى مواجهة منطقة المقاومة 16500 - 16800 نقطة.

وتوقعت "مباشر"، فى تقريرها اليومى للبورصة المصرية، عن مواجهة المؤشر الرئيسى بعض عمليات جنى الأرباح بمنطقة المقاومة السابقة، مضيفة على الجانب الآخر يعتبر مستوى 16000 و15600 نقطة هى مستويات الدعم الحالية للمؤشر.