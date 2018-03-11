مباحث سفاجا تضبط سارق حقائب السيدات بالمدينة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة سفاجا من ضبط عاطل، يقوم بسرقة حقائب السيدات مستقلًا دراجة بخارية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان الرائد عصام شحاتة رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا قد تلقى بلاغاً من موظفة بالإدارة الصحية بسفاجا ومقيمة بشارع الإذاعة والتليفزيون بسفاجا عن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بخطف حقيبة اليد خاصتها، وبداخلها " تليفون محمول ومبلغ مالى"، مستقلا دراجة بخارية وفر هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 861/2018 جنح سفاجا.



وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سامح . ف" عاطل، ومقيم بسفاجا، والسابق اتهامه فى القضية رقم 229/2007 جنايات مركز سمالوط "قتل"، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد مصطفى عكاشة ضابط مباحث قسم سفاجا من ضبطه وضبط الدراجة البخارية رقم 104060 البحر الأحمر خاصته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



وبتطوير مناقشته اعترف بقيامه بارتكاب واقعة المحضر رقم 868/ 2018 جنح قسم سفاجا، والمحرر عن بلاغ طالبة بالثانوية العامة عن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بخطف حقيبة اليد خاصتها وبداخلها تليفون محمول ومبلغ 1600 جنيه، وتم ضبط المسروقات بإرشاده .



ومن جانب آخر، تمكن النقيب محمود غانم ضابط مباحث قسم أول الغردقة عند مروره بدائرة القسم من عاطل مقيم بقنا، وبحوزته 3 ورقات مالية فئة المائة جنيه عملة مقلدة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بترويج العملة المقلدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3135 جنح قسم شرطة.