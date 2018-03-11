ماتيس يؤكد عدم تأثر استراتيجية واشنطن بالأسلحة الروسية الجديدة







أ ف ب

قال وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس الأحد أن استعراض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا لجيل جديد من الأسلحة عالية التقنية لم يغير حسابات الولايات المتحدة الاستراتيجية.

وعرض بوتين فى الأول من مارس تسجيلات مصورة تظهر عدة أسلحة جديدة تطورها روسيا، بما فيها صاروخ تفوق سرعته الصوت مصمم لتفادى أنظمة الدفاع الجوى عبر تغيير مساره أثناء تحليقه.

وفى حديثه إلى الصحافيين اثناء سفره إلى عُمان التى وصل إليها الأحد، قال ماتيس إن أيا من الأسلحة التى استعرضها بوتين لن تغير أى شيء من منظور البنتاجون.

وقال ماتيس "لدى إطلاعى على مقتطفات من التسجيلات المصورة التى عرضها (بوتين...) لم أر تغييرا فى قدرة روسيا العسكرية ولا يزال (انجاز) كل نظام من تلك الأنظمة التى يتحدث عنها أمرا بعيدا يحتاج سنوات، لا أرى أنهم يغيرون موازين القوى".

وأضاف "لا يأثرون على أى دافع من جهتنا لإحداث تغيير فى قدرتنا على الردع"، واصفا استعراض بوتين بأنه "مؤسف لكنه غير مفاجئ".

وبين التقنيات التى عرضها بوتين قذيفة آلية قادرة على ضرب مدينة ساحلية أمريكية، لكن ماتيس أكد أنها لاتغير شيئا حيث أن لدى روسيا القدرة أصلا على ضرب مدن ساحلية أمريكية بالصواريخ.

وقال إن الأسلحة الروسية الجديدة "لا تغير شيئا سوى كم الأموال التى يرغبون بإنفاقها على أمر لن يغير التوازن الاستراتيجى على الإطلاق".

ويذكر أن الأنظمة الدفاعية الأمريكية الحالية المضادة للصواريخ مصممة لصد الصواريخ البالستية القادمة من دول مثل إيران أو كوريا الشمالية، إلا أن وابلا كبيرا من الصواريخ الصادرة من قوة عظمى كروسيا قد يربكها.