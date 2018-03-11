مؤسسة التمويل الدولية تدعم نمو قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر







كتب: عبد الحليم سالم

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "عضو فى مجموعة البنك الدولى" اليوم الأحد، عن تقديم خدماتها الاستشارية لـ (جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية) وهى إحدى المؤسسات الرائدة فى مجال التمويل متناهى الصغر فى مصر، بهدف زيادة القروض التى تمنحها هذه المؤسسة إلى المواطنين ذوى الدخل المنخفض.

وقالت المؤسسة - فى بيان اليوم- إن هذا المشروع يشكل جزءا من جهود مؤسسة التمويل الدولية التى تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تعد عنصرا أساسيا فى الاقتصاد المصرى.

وأضافت، أن المشروع سيساعد الجمعية فى تعزيز نطاق عمليات الإقراض وتلبية احتياجات المقترضين الذين يرغبون فى الحصول على قروض أكبر، بالإضافة إلى تحسين أداء الجمعية فى بعض المجالات مثل إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجى للأعمال، حيث أنه من المتوقع أن يدعم ذلك فى توسيع نشاطها على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول الخدمات المالية الرئيسية إلى الفئات التى تواجه صعوبة فى إنشاء المشروعات أوتطويرها.

وأشارت المؤسسة، إلى أن مصر تعد أحد أكبر أسواق التمويل متناهى الصغر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عدد المقترضين إلى نحو 2.3 مليون مقترض بإجمالى قروض تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه مصرى، وعلى الرغم من هذا فإن النفاذ إلى خدمات التمويل فى البلاد لا يزال محدودا ولا تتخطى نسبة من يمتلكون حسابا فى مؤسسة تمويل رسمية والتى تبلغ 14%.

من جانبه، قال المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية حسن فريد - فى البيان- إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إذ تساهم فى تعزيز قدراتنا المؤسسية وتحسين الخدمات التى نقدمها لعملائنا، وبالتالى تحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض.

بدوره، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن وليد لبادى، على أن التمويل الأصغر يشكل أداة أساسية فى مكافحة الفقر، ودعم تنمية قطاع التمويل الأصغر، كما أنه سيساعد فى توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو هذه الصناعة ، ودعم مؤسسات التمويل العاملة به إلى جانب توسيع نطاق عملها وتوفير القروض الضرورية لمن يحتاجها من المواطنين.

يذكر أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلى بالدقهلية بدأت عام 2011، بمساندة الجمعية فى تصميم قرض لتحسين المنزل كان الأول من نوعه فى البلاد، كما دعمت المؤسسة الجمعية فى تطوير إدارة المخاطر لديها وتحسين قسم الموارد البشرية، إضافة إلى رسم معالم استراتيجيتها.

يشار إلى أن الشراكة الأخيرة التى تدعمها وزارة المالية اليابانية التى تعد أحد شركاء مؤسسة التمويل الدولية فى التنمية، تشكل جزءا من استراتيجية المؤسسة فى مصر التى تركز على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.