لجنة حقوق الإنسان العربية تعقد ورشة عمل حول دور القضاء الوطنى غدا







كتب مصطفى عنبر

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية ورشة عمل غدا الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حول "دور القضاء الوطنى فى تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فى المنطقة العربية".

تفتتح الورشة بكلمة للمستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة الميثاق، وكلمة أخرى لممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تتضمن محاور الوزشة، نظرة عامة على الاتفاقيات الدولية والعربية والأفريقية والأساسية لحقوق الإنسان وآليات عملها وموقف الدول العربية منها وكذلك وموقف النظم القانونية العربية من علاقة الاتفاقيات الدولية بالقانون الداخلى للدول.