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الأحد، 11 مارس 2018 03:20 م
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كوريا الجنوبية تطلع الصين واليابان على محادثاتها مع الشمال

الأحد، 11 مارس 2018 01:45 م
كوريا الجنوبية تطلع الصين واليابان على محادثاتها مع الشمال رئيس كوريا الجنوبية





رويترز
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قال متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إن مسؤولين كبيرين سيجتمعان مع زعيمى الصين واليابان هذا الأسبوع لإطلاعهما على نتائج محادثاتهما فى بيونجيانج مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الأسبوع الماضى .

وذكر كيم يوى كيوم المتحدث باسم البيت الأزرق الرئاسى فى رسالة نصية إن رئيس مكتب الأمن القومى تشونج يوى يونج سيلتقى بالرئيس الصينى شى جين بينغ غدا الاثنين بينما يجتمع رئيس المخابرات سوه هون، يرافقه نام جوان-بيو أحد نواب تشونج، مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بعد غد الثلاثاء.

وسيتوجه المسؤولان إلى الصين واليابان لبحث نتائج زيارتهما لكوريا الشمالية مع المسؤولين هناك. ومن المقرر أن يزور تشونج أيضا روسيا بعد رحلته إلى بكين لكن لم تعلن بعض تفاصيل زيارته لموسكو.

وعاد الرجلان اليوم الأحد من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث سلما الرئيس دونالد ترامب دعوة من الزعيم الكورى الشمالى لإجراء حوار بشأن برنامج بيونجيانج النووى.

ووافق ترامب على لقاء كيم ومن المتوقع أن يجرى الاجتماع قبل نهاية مايو أيار لكن لم يتحدد موعد أو مكان الاجتماع.

 

 


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