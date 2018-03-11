كوريا الجنوبية تطالب أمريكا بإعفائها من التعريفات الجمركية الجديدة على الصلب







سول (أ ش أ)

أرسل وزير المالية الكورى الجنوبى كيم دونج - يون، اليوم الأحد، خطابا لنظيره الأمريكى ستيفن مينوتشن يحث فيه الولايات المتحدة على استثناء كوريا الجنوبية من التعريفات الجمركية الصارمة على الصلب والتى قد تؤثر بشكل خطير على صادرات سول.

وأوضحت وزارة المالية، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن ذلك الخطاب أعرب عن قلق سول بشأن حركة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات من منتجات الصلب، وكوريا الجنوبية هي ثالث أكبر مصدر لمنتجات الصلب للولايات المتحدة بعد كندا والبرازيل.

وقال مصدر بالوزارة إن كيم طلب من مينوتشن بألا تفرض التعاريف الجمركية على الصلب الكوري الجنوبي في ظل العلاقات الوثيقة بين سول وواشنطن، مضيفا أن الشركات الكورية الجنوبية استثمرت بشكل كبير فى قطاعات الصلب والسيارات بالولايات المتحدة، مما ساعد في توفير فرص عمل فى الاقتصاد الأول على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير المالية الكوري الجنوبي بنظيره الأمريكي في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر انعقاده في 19 و20 مارس الجاري بالأرجنتين، وخلال ذلك اللقاء من المتوقع أن يناقش المسؤولان قضية التعريفات الجمركية بجانب القضايا الأخرى المعلقة التي تؤثر على البلدين.