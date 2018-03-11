"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمر "شارك" لحث الشباب على المشاركة بالانتخابات

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت أمانة العمال بحملة كلنا معاك من أجل مصر بالتعاون من طلاب جامعتى بنى سويف والنهضة مؤتمرا شبابيا للتوعية الانتخابية تحت عنوان "شارك"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بنادى الشبان بمدينة بنى سويف، بمشاركة 500 شابا من الجنسين، وبحضور الدكتور شريف عبد المنعم أمين عام الحملة والنائب الدكتور عبد الرحمن برعى ومجدى عبد العزيز وأمين الشباب محمد سيد وقيادات الحملة عن بندر بنى سويف.

وقال الدكتور شريف عبد المنعم منسق الحملة ببنى سويف، خلال كلمته إن الشباب هم القوة الضاربة التى يراهن عليها الرئيس السيسي فى صناعة مستقبل هذا الوطن، فلا أقل أن يثبت الشباب وفائهم ويترجموا حب الزعيم لهم بالمشاركة فى الانتخابات، لنثبت للعالم كله أن الشباب هم رمانة الميزان وهم الكتله القوية التى لا تبخل بالغالى والنفيس فى سبيل الوطن.

وأضاف الدكتور شريف عبد المنعم، بأن الشعب المصرى قام بثورتين من أجل التمسك بحقه لأن يكون له صوتا وسط نظام إنتخابى ديمقراطى، ولا يصح بعد ما فعله المصريين على مدار السنوات القليلة الماضية، بأن نصل الى استحقاق مثل الانتخابات الرئاسية القادمة ولا يكون هناك تواجد حقيقى وقوى للشباب ظاهر وجلى، يؤكد للعالم أجمع أن الشباب المصرى يكون له دور فى صناعة مستقبل بلدهم.

وقال تونى عثمان أمين العمال بكلنا معاك، لأول مرة يجتمع العمال والشباب من طلبة الجامعة فى منظومة واحدة، وتركنا لهم الإبتكارات والاقتراحات، وفتح لهم أبواب المشاركة فى التوعية لأهمية نزول المواطن للمشاركة فى الانتخابات، وأكد عثمان أنه تم عمل فرق عمل من هؤلاء الشباب والعمال لزيارة المصانع ومقابلة العاملين بها لتوعيته وإمداده بالمعلومات وكذلك توصيله الى مقر لجنته الانتخابية، وستقوم مجموعه أخرى بالعمل أيضا على المرأة الريفية، وأصحاب ذوى الاحتياجات الخاصه، وكذلك الانطلاق إلى كل الاتجاهات كالرياضيين والعاملين بالصحة وخلافه من أجل التوعية وبأهمية المشاركة فى الانتخابات فالهدف الأسمى من الانتخابات تفشيل من يدعى على المصريين بالخارج والداخل بخلو اللجان من الناخبين.

وتسائل الدكتور عبد الرحمن برعى عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة بنى سويف موجها حديثه للشباب: "ما الذى يحث الآن فى مصر مختلف عن السابق، وما الذى يأتى برئيس وزراء إثيوبيا الى مصر، وأجاب برعى قائلا قبل السيسى لم نكن قادرين على الذهاب إلى إثيوبيا لنرى السد فقط ونظرا لأن التفاوض لا يتم إلا مع الأقوياء لذا جاء رئيس الوزراء الإثيوبى الى مصر بعد أن أصبحت مصر قوية فى عهد السيسي، وباتت علاقاتنا الخارجية قوي جدا وناجحة، وانتقل برعى الى الإنجازات الاقتصادية، فمصر تقدمت بمشاريع عملاقه فى عهد محمد على والسيسى ولكن الفارق هنا أن السيسى مصرى وفى بنى سويف ضربت المشروعات الكبرى شمالها وجنوبها بداية من محور عدلى منصور ومحطة غياضه العملاقه لإنتاج الكهرباء، وتطوير المستشفى العام ومد الصرف الصحى للعديد من القرى فضلا على المصانع التكنولوجيه العملاقة لدول مثل كوريا جاءت لتختار مناطق بنى سويف الصناعية لتصدر منه منتجاتها لجميع دول العالم بجانب شبكة الطرق العملاقة وهؤلاء الشباب هم من سيرد اليهم هذا التحول الاقتصادى الكبير المتمثل فى إعادة بناء الدولة المصرية.

وأشار محمد سيد أمين الشباب بالحملةـ إلى الإنجازات الكبيرة التى قام بها الرئيس السيسى خلال الأربع سنوات الماضيه المتمثلة فى ارتفاع احتياطى، النقد الأجنبى وفتح مصانع ومشروعات عظيمة، وكذلك المعاش الجديد الذى تم تفعيله للعمال من ذوى الأعمال التى لا يغطيها أى تأمين فضلا على تسليح الجيش بأفضل الأسلحة فى العالم ورفع تصنيفه عالميا مما أوقف ترصد الدول ذات النوايا الخبيثة بنا.