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قنصل مصر بباريس:نلمس اهتمام أبناء الجالية للمشاركة بالانتخابات دعما لنهضة مصر

الأحد، 11 مارس 2018 01:38 م
قنصل مصر بباريس:نلمس اهتمام أبناء الجالية للمشاركة بالانتخابات دعما لنهضة مصر قنصل مصر فى باريس سيريناد جميل





كتب - أحمد جمعة
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قالت قنصل عام مصر بباريس سيريناد جميل، إن القنصلية العامة تقوم بالتواصل مع أبناء الجالية وبالتعاون مع كافة رموز الجالية من رؤوساء اتحادات ونوادى مصرية، وكذلك مع نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا لتوعية المصريين فى فرنسا بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية باعتبار أنه حق دستورى وواجب وطنى لكل مصرى يحرص على وطنه.

 

وأوضحت سيريناد جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من فرنسا، اليوم الأحد، أنها تلمس اهتماما من أبناء الجالية بالمشاركة الفعالة من أجل دعم النهضة فى مصر.

 

وأكدت أنه يتم توعية أبناء الجالية للمشاركة خصوصا فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر وتحديات الاٍرهاب التي تتصدى لها قواتنا المسلحة وقوات الشرطة الباسلة، موضحة أنها وجدت حرصا شديدا من أبناء الجالية على المشاركة الإيجابية وقد توافدت أعداد كثيفة من المصريين على لجنة استخراج الرقم القومى الموفدة من وزارة الداخلية إلى القنصلية العامة فى باريس خلال الأسبوع الماضى وذلك حرصا من المواطنين على التمكن من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

 

وأوضحت أن القنصلية العامة تنشر على موقعها الإلكتروني للمواطنين مواعيد اللجنة الانتخابية وعنوان مقر اللجنة بالسفارة المصرية فى باريس.

 

قنصل مصر فى باريس سيريناد جميل
قنصل مصر فى باريس سيريناد جميل

 

 


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