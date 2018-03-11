قطع المياه عن مشروعي الصفوة والكرمة لمدة 10 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات







كتب أحمد حسن

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن مشروع الصفوة، ومشروع الكرمة، بالمدينة، ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الإثنين 12/3/2018، وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لأعمال ربط وتغيير بعض المواسير.

وأوضح المهندس عصام بدوي أنه يتم تلقي شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100). ​