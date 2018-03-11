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قطان بعد لقائه رئيس الوزراء: السعودية ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمة

الأحد، 11 مارس 2018 07:11 م
قطان بعد لقائه رئيس الوزراء: السعودية ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمة قطان





كتب مصطفى عنبر
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زار وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في إطار توديعه لكبار المسئولين فى جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

 

وأكد "قطان" لرئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التى تشهد الآن أزهى فتراتها والتى تكللت خاصة بعد الزيارة الناجحة لسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

وأشار وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمتين العربية والإسلامية.

 

وأكد الوزير قطان لرئيس الوزراء أنه شرُف بالعمل معه لسنواتٍ عديدة، وأن العلاقات الشخصية مع دولته ستظل دائماً وأبداً محل اهتمامه.


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