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قافلة طبية من معهد الكبد القومى للكشف المبكر عن فيروس c بالمنوفية

الأحد، 11 مارس 2018 12:00 ص
قافلة طبية من معهد الكبد القومى للكشف المبكر عن فيروس c بالمنوفية جانب من القافلة





المنوفية - محمود شاكر
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نظم معهدالكبد القومى بجامعة المنوفية وإدارة القوافل بالجامعة اليوم بحملة للكشف المبكر عن فيروس c فى الأطفال بالتعاون مع جمعية نهضة وتنمية شنشور بقرية شنشور مركز أشمون تحت رعاية وحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جاسر العزب وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور عبد الرحمن فايد رئيس مجلس ادارة الجمعية والمهندس وليد الوردانى رئيس الوحدة المحلية بشنشور

 

أكد الدكتور معوض الخولى أن هذه القافلة هى أول قافلة فى مصر للكشف المبكر عن فيروسc فى الاطفال مشيرا إلى أن الأطفال هم أمل مصر ومستقبلها وأن على الآباء والأمهات الاهتمام بهم وتعليمهم القيم والأخلاق والمحافظة على صحتهم ووجهة الشكر للجمعية المستضيفة للقيام بدورها المجتمعى عل أكمل وجه وتمهيد الطريق للجامعة لتقديم هذه الخدمة مؤكدا أن معهد الكبد القومى بالجامعة يقدم خدمات علاجية للمرضى فى مصر والدول العربية والأفريقية وأن الجامعة على استعداد لتلبية طلبات المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم خدماتها العلاجية والتوعوية والثقافية إلى أى مكان.

 

 وأوضح الخولى أن الجامعة أصبحت جاهزة بإنشاء 7 كليات جديدة لتعليم أولاد المحافظة داخل جامعتهم دون تعرضهم للاغتراب وعناء السفر وأشار الى أن مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس c فى مصر تعد إنجاز كبير وجهد مشكور للدولة ودعا الأطفال إلى أن يجعلوا لهم قدوة من علماء المحافظات والحضور الذين تلقوا تعليمهم فى ظروف معيشية صعبة غير متوفر فيها ما ينعمون به الآن. وأوضح الدكتور عادل مبارك أهمية الكشف المبكر عن فيروس c فى علاج المرضى دون ترك مضاعفات وأكد على أهمية دور الجامعة فى القضاء على فيروس cواعلان المحافظة خالية من فيروس c ووجه الشكرلفريق معهد الكبد ودوره الرائد فى خدمة المجتمع .


وأكد عميد المعهد أن الحملة قامت بعمل تحليل فيروس سى للأطفال لنحو 1000طفل من سن 12 إلى 17 سنة طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للكشف المبكر عن فيروس c وعلاج المرضى بالمجان بالمعهد مشيرا إلى أن تجربة مصر فى القضاء على فيروس c تجربة رائدة على مستوى العالم وحلم حققته الدولة كان يبدو مستحيلا وأشار إلى أن المعهد سيقوم فى المرحلة القادمة بعمل قوافل بالمدارس بالمحافظة للكشف المبكر وعلاج فيروس c وأضافت الدكتورة سميرة عزت بأنه تم خلال القافلة عقد مؤتمر جماهيرى عن التوعية بطرق العدوى بالفيروس والوقاية منه.


كما قام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للطلاب وعميد المعهد ورئيس مجلس إدارة الجمعية بتوزيع بعض الجوائز العينية ورحلة عمرة مجانية على الأطفال المشاركين فى القافلة ،شارك فى القافلة الدكتور توفيق عبد المطلب رئيس الادارة المركزية لمستشفى معهد الكبد والدكتورة منن السيد سالم والدكتورة سنية على سليمان .والدكتورة سالى وحيد الخضرى والدكتور ة آلاء عبد الغنى.

 

 

 

 


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