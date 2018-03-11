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فيديو وصور.. "من أجل مصر" تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط

الأحد، 11 مارس 2018 11:09 م
فيديو وصور.. "من أجل مصر" تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط مؤتمر من أجل مصر





دمياط عبده عبد البارى
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انتهى، منذ قليل، المؤتمر الرابع "معاك من أجل مصر" الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة دمياط، ورجال المجتمع المدنى وعدد غفير من الأهالى.

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (1)


جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائبة إيفيلين متى عضو مجلس النواب، والمهندس محمد الحصى، والدكتور أبو المعاطى مصطفى اعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر سعد، والمستشار محمد الماشطة منسق الحملة الرسمية بالمحافظة، والدكتور محمد هيكل عضو لجنة المحافظة بالحملة، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلى الأزهر والكنيسة، وكبار عائلات مركز ومدينة كفر سعد.


وفى كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور أسامة العبد، أن الخروج لصناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة الإيجابية من المواطنين، هى بمثابة الحفاظ على حقوق الشهداء، ورد لجميل الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أنقذ مصر من براثن قوى الشر والإرهاب.

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (2)
ودعا "العبد" خلال المؤتمر إلى ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالية فى الانتخابات الرئاسية، انطلاقا من الدور القيادى والمجتمعى لشباب وأهالى وكبار عائلات مركز كفر سعد، فى دعوة المواطنين لممارسة الحق الدستورى.


فيما أكد محمد الماشطة المنسق العام للحملة أن المؤتمرات التى تعقدها حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بكل مدن ومراكز دمياط تهدف إلى دعم مشاركة الناخبين فى الإنتخابات والتصدى لدعوات المقاطعة والتشكيك، لأنه أصبح واجبا وطنيا وأمانة يجب علينا تحملها، وأكد أن النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات البطالة وزيادة المشروعات الصناعية وإنشاء المدن الجديدة والطرق هى نتاج لجهد الرئيس خلال مرحلة رئاسته الأولى، وأن استمرار هذا التقدم هو ما نتمناه خلال المرحلة المقبلة .

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (3)
وقال مسعود عبد النعيم، منسق الحملة الرسمية بمركز كفر سعد، إن الخروج للانتخابات يعد واجبا وطنيا على كل مواطن مصرى، موضحا أن الرئيس السيسى حقق خلال فترة حكمه الأولى عددا كبيرا من المشروعات القومية والإنجازات، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها مصر .
 
كما حث "عبد النعيم" المواطنين على النزول بكثافة لصناديق الاقتراع وتوعية الأهالى بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف القيادة السياسية، حتى نظهر أمام العالم والمجتمع الدولى بالمظهر الذى يليق بحجم مصر .

 

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (4)
 

 

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (5)
 

 

من أجل مصر تعقد مؤتمرها الرابع لدعم الرئيس السيسى بدمياط (6)
 

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