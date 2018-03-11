فيديو وصور.. "مكافحة الإرهاب وتحديات المرحلة المقبلة" ندوة بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

نظمت جامعة سوهاج، ندوة بعنوان "مكافحة الإرهاب وتحديات المرحلة المقبلة"، بحضور اللواء محمد سلامة الجوهرى وكيل لجنة الأمن القومى بمجلس النواب، وذلك بالقاعة الزجاجية، بحضور لفيف من عمداء الكليات وعدد كبير من الموظفين والطلاب بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال: إن الوقت مناسب للحديث عن ملف الإرهاب لأنه موضوع ذو أهمية كبيرة فى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك جهات ودولا خارجية تسعى للنيل من مصر داخليا وخارجيا.

ومن جانبه قال اللواء محمد سلامة، إن مكافحة الإرهاب لن تتم بالأمن وحده ولكن يجب أن يكون للجامعة وللأسرة وللشعب وللإعلام دور فى مكافحته، مشيرا إلى أن مصر مطمع لأى دولة أجنبية لوضعها الجغرافى والاستراتيجى فى الشرق الأوسط بالإضافة إلى أنه كانت هناك مخططات لتقسيم مصر إلى دويلات.

وناشد سلامة، جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بضرورة أن نكون يدا واحدة عن طريق نبذ الخلافات والولاء الكامل للبلد ومنح الثقة فى جيشنا وشرطتنا وحكومتنا.

كما أكد أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المقبلة منها الانتخابات الرئاسية مناشدا جميع العاملين بالجامعة الحرص على النزول للانتخابات لتوصيل رسالة إلى العالم أننا نملك قرارنا من خلال الحشد أمام صناديق الاقتراع.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة خصص جزءا كبيرا من الندوة لفتح باب الحوار للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وتم الرد عليها بكل شفافية واقتناع.



















