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فيديو وصور.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بإسنا بحضور نواب البرلمان

الأحد، 11 مارس 2018 09:32 م
فيديو وصور.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بإسنا بحضور نواب البرلمان مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بإسنا بحضور نواب البرلمان





الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الأحد، مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، نظمه النائب فيصل عبد الرحمن راجح والنائب خالد مجاهد، بحضور الآلاف من أبناء المدينة.

حضر فعاليات المؤتمر كل من اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والدكتور محمد خليل أبو المجد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، والشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة، والشريف كمال تقادم، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعمد ومشايخ إسنا .

ومن جانبه، قال النائب العمدة فيصل عبد الرحمن راجح، أن مدينة إسنا بالكامل ستكون فى لجان الانتخابات الرئاسية، وسيقدمون المحبة والمودة للرئيس فى صناديق الانتخابات، خاصة أن إسنا تضم 400 ألف مواطن جميعهم يقفون خلف الرئيس السيسي فى مسيرته للبناء والتنمية بمصر.

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