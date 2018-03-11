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فيديو.. مصريون رفعوا اسم الوطن عاليا فى ظل الاستقرار بآخر 4 سنوات

الأحد، 11 مارس 2018 10:35 م
فيديو.. مصريون رفعوا اسم الوطن عاليا فى ظل الاستقرار بآخر 4 سنوات مصريون رفعوا مصر الوطن عاليا





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حقق المصريون الكثير من الإنجازات وحصلوا على جوائز من هيئات ومؤسسات عالمية، ورفعوا اسم مصر عاليا من رجال أعمال ورواد أعمال وقامات مصرية رفيعة.

ضمت قائمة المصريين الذين رفعوا اسم مصر عالميا محمد الفخرانى الذى حصل على جائزة معهد العالم العربى فى باريس عن روايته "فاصل للدهشة"،  فضلا عن تكريم فوربس اثنين من المصريين فى قائمة أقوى 100 مدير تنفيذى، رجل الأعمال محمد سمير الذى جاء فى المركز السابع وتكريم التهامى الذى جاء فى المركز العاشر.

 

كما ضمت القائمة المهندسة مى مدحت التى حصلت على لقب رائدة أعمال العام 2016 من مجلة اربيان بيزنس بعد منافسة مع  400 مرشح، فضلا عن اختيار مجلة فوربس 18 مصرية فى قائمتها لعام 2016 لأقوى شخصيات نسائية بالشرق الأوسط والعديد من المصريين الناجحين الذين برزوا فى السنوات الأربع الأخيرة.


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رجال أعمال مصريين

مجلة فوربس

رواد الأعمال المصريين

مصر اليوم




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