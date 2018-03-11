فيديو.. الطفل يحيى ضحية تعذيب والدته بكفر الشيخ: "ماما دلقت عليه مية سخنة"







كفر الشيخ – محمد سليمان

يلقى الطفل يحيى لطفى صبحى - 3 سنوات - عناية كبيرة بمستشفى كفر الشيخ العام، وأطباء وممرضى عناية الأطفال منذ احتجازه أمس، بعد تعذيبه وإصابته بإصابات متفرقة، وبدت حالة الطفل مستقرة.

وداخل غرفة العناية ابنتابت الأم حالة من البكاء الشديد على نجلها، مبدية ألمها على ما أصاب الطفل من كدمات وجروح وسجحات نتيجة التعدى عليه، قبل عرضها على النيابة العامة، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، برفقة زوجها، عقب تبادلهما الاتهامات بالتعدى على الطفل، على جانب آخر قال الطفل: "مما وحشة ضربتنى ودلقت المية السخنة على رجلى" .

كانت نيابة بندر كفر الشيخ تحت إشراف المستشار أحمد شطا، رئيس النيابة الكلية، اليوم الأحد، قررت حبس عاملة بمحل ملابس وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بتعذيب نجل المتهمة الأولى 3 سنوات، وإحداث إصابات متفرقة به .

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول يحيى لطفى صبحى 3 سنوات، مقيم بناحية ميت علوان، بمدينة كفر الشيح، المستشفى العام مصابًا بكدمات وسحجات بالصدر والبطن، ووجود آثار حروق بالقدمين والظهر، وتم حجزه فى غرفة عناية الأطفال، لاستكمال العلاج.