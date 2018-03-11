فلاح يطعن زوج ابنته بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى زفتى







الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط فلاح طعن زوج ابنته بسلاح أبيض وإصابته باشتباه بجرح نافذ بالصدر وجرحين بالجانب الأيمن والأيسر، لخلافات بينهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى، بوصول "عاطف ر" 26 سنة عامل لمستشفى زفتى مصاب باشتباه بجرح نافذ بالصدر، وجرحين بالجانبين الأيمن والأيسر.

وبسؤال والدته اتهمت والد زوجته :محمد ف" 55 سنة فلاح بالتعدى على نجلها لخلافات زوجية مع ابنته، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 4455 جنح مركز زفتى، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.