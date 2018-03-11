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فرق الإغاثة تعثر على حطام الطائرة التركية المنكوبة

الأحد، 11 مارس 2018 10:49 م
فرق الإغاثة تعثر على حطام الطائرة التركية المنكوبة حطام طائرة _ صورة أرشيفية





طهران أ ش أ
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عثرت فرق الإغاثة على حطام الطائرة التركية المنكوبة التى سقطت فوق الأراضى الإيرانية، ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت طائرة تركية خاصة قد سقطت فى منطقة مرتفعات جبال (هلن) جنوب غرب إيران أثناء قيامها برحلة من مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى اسطنبول ، وقتل جميع الركاب الـ 11 الذين كانوا على متنها.

 


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فرق الإغاثة

العثور على حطام الطائرة التركية

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