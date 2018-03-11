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عميد تجارة الإسماعيلية يمنح ياسمين بكر "بائعة الورد" مكافأة 500 جنيه

الأحد، 11 مارس 2018 09:25 م
عميد تجارة الإسماعيلية يمنح ياسمين بكر "بائعة الورد" مكافأة 500 جنيه عميد الكلية والطالبة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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استقبل الدكتور أحمد زكى عميد كلية التجارة بالإسماعيلية، ياسمين بكر ابنة جامعة قناة السويس، والشهيرة بتجربتها كبائعة ورد بالإسماعيلية مشيدا بتجربتها الجريئة، مشجعاً لها.

وشرح الدكتور أحمد زكى دراسة جدوى خاصة بمشروعها كمشروع متناهى الصغر، وأن تعليمات رئيس الجامعة إعداد الدراسة لها مجانا ومساعدتها، لاستكمال مشروعها وتوفير منفذ ومكان لبيع الورد، وأن هذه الدراسة ستكون جاهزة خلال أيام قليلة متضمنة كافة التفاصيل.

وأكد الدكتور أحمد زكى أن تجربة ياسمين تعد مثالاً للشباب مطالبهم بالتخلى عن حلم الوظيفة الحكومية،والاتجاه الى المشروعات متناهية الصغر، وأن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى يضعا أحلام ومشروعات الشباب على قائمة الاهتمامات، وقام بإهداء ياسمين بكر مبلغ مالى ( 500 ) جنيه منه شخصياً كنواة لمشروعها داخل الجامعة.

ومن جانبها أعربت ياسمين بكر عن سعادتها باهتمام المسئولين بالجامعة بالشباب والتواصل معهم، مؤكدة على أن المبلغ الذى أهداه لها الدكتور احمد زكى سيكون ثمناً لأول بضاعة بالمنفذ

جدير بالذكر ان الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة، قد استقبلا ياسمين بكر الأسبوع الماضى وأشادوا بتجربتها، وقرر الدكتور غراب تشجيع ياسمين على بيع الورد داخل الحرم الجامعى مع إعداد دراسة جدوى لمشروع متناهى الصغر ليكون بداية لحياتها العملية، وقد حضر اللقاء المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بالجامعة.


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