"طب بنات" الأزهر يستضيف رئيس قسم طب الأطفال باليابان







كتب لؤى على

استضاف قسم طب الأطفال بمستشفى الزهراء الجامعى، التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع قسم الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج البروفسير توشيوكى فوكو، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة جيفوا باليابان.

صرحت بذلك الدكتورة عفاف قراعه، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء تم تنظيمة برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبحضور الدكتوره سمية الشاذلى عميدة الكلية، والدكتورة نيرة مفتاح وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سعاد عبد العال نائب مدير مستشفى الزهراء الجامعى.

وأوضحت رئيس قسم الأطفال، أن اللقاء عقد تحت عنوان اضطرابات الأجسام الكيتونية فى الجسم والأمراض الناتجة عن ذلك، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على كل ماهو جديد وحديث فى مجالات طب الأطفال على مستوى العالم وتفعيل التعليم الطبى المستمر .

وأضافت أن اللقاء شهد إقبالا كبيرا من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب، إضافة لمشاركة أطباء وطبيبات من مستشفيات وزارة الصحة، ولفيف من شباب الأطباء وطلاب الفرق النهائية.