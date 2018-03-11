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طارق عامر يلتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

الأحد، 11 مارس 2018 09:40 م
طارق عامر يلتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية جانب من لقاء طارق عامر مع اتحاد المصارف





كتب - أحمد يعقوب
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التقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وحضر اللقاء نائبى المحافظ جمال نجم، ولبنى هلال، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة ورئيس بنك مصر محمد الإتربى.

وتناول اللقاء التحضير للمؤتمر المصرفى العربى لعام 2018، الذى سيعقد فى القاهرة، والذى سينظمه اتحاد المصارف العربية هذا العام تحت عنوان "الصيرفة والتكنولوجيا المالية الرقمية: عالم جديد شجاع"، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الجمعية العمومية للاتحاد والمعرض المصرفى العربى للخدمات والمنتجات المصرفية - وتكنولوجيا المعلومات.

 

المركزي
 
 
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طارق عامر
 

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