طارق عامر يلتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

طارق عامر يلتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربيةالأحد، 11 مارس 2018 09:40 م
جانب من لقاء طارق عامر مع اتحاد المصارف
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق
التقى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وحضر اللقاء نائبى المحافظ جمال نجم، ولبنى هلال، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة ورئيس بنك مصر محمد الإتربى.
وتناول اللقاء التحضير للمؤتمر المصرفى العربى لعام 2018، الذى سيعقد فى القاهرة، والذى سينظمه اتحاد المصارف العربية هذا العام تحت عنوان "الصيرفة والتكنولوجيا المالية الرقمية: عالم جديد شجاع"، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الجمعية العمومية للاتحاد والمعرض المصرفى العربى للخدمات والمنتجات المصرفية - وتكنولوجيا المعلومات.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة