video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بالخانكة

الأحد، 11 مارس 2018 02:55 ص
ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بالخانكة حبس - أرشيفية





القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين يضمان 4 عاطلين يقومون بالاتجار فى المخدرات بقرى الخانكة، حيث يقومون بتوزيع المخدرات ليلا، وضبط بحوزتهم نصف كيلو هيروين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

 

وردت معلومات سرية للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد قيام تشكيلين عصابيين بالاتجار فى المخدرات بقرى المنايل وعرب العيايدة مركز الخانكة؛ وتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى حيث قامت قوة من الشرطة، وتم ضبط التشكيل الأول ويضم كلا من طاهر س 41 سنة، وإسلام ز 28 سنة عاطلان بجوار كوبرى المنايل، وبالتفتيش تم ضبط 250 جرام هيروين ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

 

وتبين أن التشكيل الثانى بمنطقة عرب العيايدة ويضم كلا من نعمة الله ر 39 سنة، ووائل ح 41 سنة عاطل وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبحوزتهما 250 جرام هيروين ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن القليوبية يضبط نصاب الجوائز الوهمية بعد استيلائه على 500 ألف جنيه

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة