ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين المخدر بالخانكة







القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين يضمان 4 عاطلين يقومون بالاتجار فى المخدرات بقرى الخانكة، حيث يقومون بتوزيع المخدرات ليلا، وضبط بحوزتهم نصف كيلو هيروين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات سرية للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد قيام تشكيلين عصابيين بالاتجار فى المخدرات بقرى المنايل وعرب العيايدة مركز الخانكة؛ وتم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى حيث قامت قوة من الشرطة، وتم ضبط التشكيل الأول ويضم كلا من طاهر س 41 سنة، وإسلام ز 28 سنة عاطلان بجوار كوبرى المنايل، وبالتفتيش تم ضبط 250 جرام هيروين ومبلغ مالى بقصد الاتجار.

وتبين أن التشكيل الثانى بمنطقة عرب العيايدة ويضم كلا من نعمة الله ر 39 سنة، ووائل ح 41 سنة عاطل وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبحوزتهما 250 جرام هيروين ومبلغ مالى واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.