ضبط 1115 كيلو أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالفيوم







الفيوم - رباب الجالى

ضبطت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطرى وإدارة تموين بندر ثان ومباحث التموين بمحافظة الفيوم، سيارة محملة بـ1115 كجم من أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت حملة، تحت إشراف الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطرى بالفيوم، ضبطت سيارة محملة بـ800 كجم رئة، و200 كجم أمعاء، و100 كجم أرجل بقرية، و15 كجم مخ بقرى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقررت أجهزة الطب البيطرى التحفظ على الكميات المضبوطة، لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وصرح الدكتور موسى سليمان وكيل وزارة الطب البيطرى بالفيوم، أن الكشف الطبى البيطرى الظاهرى على المضبوطات، أظهر وجود احتقانات واضحة بالرئة، وانبعاث رائحة كريهة وتغيرات بالخواص الطبيعية، وظهور علامات الفساد وعدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمى.