ضبط موظف بالتربية والتعليم بحوزته أقراص مخدرة أثناء تواجده بميناء دمياط







دمياط ــ عبده عبد البارى

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمياط القبض على موظف بالتربية والتعليم أثناء تواجده بميناء دمياط، وبحوزته أقراص مخدرة.

تمكن الرائد محمد ربيع من مباحث ميناء دمياط من ضبط "م . ا . ش" 35 سنة ومقيم بعزبة الباز مركز الزرقا موظف بالتربية والتعليم بدمياط وبحوزته 12 شريط أقراص مخدرة "ترامادول" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4911 لسنة 2018 جنايات مركز دمياط.