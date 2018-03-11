ضبط موظف بالتربية والتعليم بحوزته أقراص مخدرة أثناء تواجده بميناء دمياط

ضبط موظف بالتربية والتعليم بحوزته أقراص مخدرة أثناء تواجده بميناء دمياطالأحد، 11 مارس 2018 02:46 م
حبس - أرشيفية
دمياط ــ عبده عبد البارى
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمياط القبض على موظف بالتربية والتعليم أثناء تواجده بميناء دمياط، وبحوزته أقراص مخدرة.
تمكن الرائد محمد ربيع من مباحث ميناء دمياط من ضبط "م . ا . ش" 35 سنة ومقيم بعزبة الباز مركز الزرقا موظف بالتربية والتعليم بدمياط وبحوزته 12 شريط أقراص مخدرة "ترامادول" وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4911 لسنة 2018 جنايات مركز دمياط.
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