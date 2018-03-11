ضبط عصابة تستولى على الأراضى الزراعية المملوكة للغير بموجب مستندات مزورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 أفراد كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة للغير بموجب مستندات رسمية مزورة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية للحد من جرائم تزوير المستندات الرسمية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد المواطنين، بقيام عددٍ من الأشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له بموجب مستندات وأحكام مزورة.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات بمعرفة ضباط الإدارة تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "سلامة م.ض" و5 آخرين، حيث أثبتت التحريات قيام المذكورين بتكوين تشكيلٍ عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أراضى الغير من خلال تزوير العقود والتوكيلات والأحكام القضائية..حيث قام السادس باستغلال مهام وظيفته فى تزوير حكم صحة بيع ونفاذ بشأن قطعة الأرض الواردة فى بلاغ الشاكى بالاشتراك مع الثانى والثالث الذى ثبت قيامه بالاشتراك مع الأول والخامس والرابع بتزوير توكيل رسمى عام صادر من المُبلغ لصالح شخص وهمى بحرية التصرف فى قطعة الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول وحتى الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.