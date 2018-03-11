video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة تستولى على الأراضى الزراعية المملوكة للغير بموجب مستندات مزورة

الأحد، 11 مارس 2018 02:19 م
ضبط عصابة تستولى على الأراضى الزراعية المملوكة للغير بموجب مستندات مزورة متهم - أرشيفية





كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 4 أفراد كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الاستيلاء على الأراضى الزراعية المملوكة للغير بموجب مستندات رسمية مزورة.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية للحد من جرائم تزوير المستندات الرسمية واستغلالها فى النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد المواطنين، بقيام عددٍ من الأشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له بموجب مستندات وأحكام مزورة.

وبجمع المعلومات وتكثيف التحريات بمعرفة ضباط الإدارة تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها "سلامة م.ض" و5 آخرين، حيث أثبتت التحريات قيام المذكورين بتكوين تشكيلٍ عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أراضى الغير من خلال تزوير العقود والتوكيلات والأحكام القضائية..حيث قام السادس باستغلال مهام وظيفته فى تزوير حكم صحة بيع ونفاذ بشأن قطعة الأرض الواردة فى بلاغ الشاكى بالاشتراك مع الثانى والثالث الذى ثبت قيامه بالاشتراك مع الأول والخامس والرابع بتزوير توكيل رسمى عام صادر من المُبلغ لصالح شخص وهمى بحرية التصرف فى قطعة الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول وحتى الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لاتهامه بتقليد العلامات التجارية بالجيزة

الأموال العامة بالإسكندرية تلقى القبض على رجل أعمال لارتكابه مخالفات بنكية

مباحث الأموال العامة تضبط مسئولين بمحافظة الشرقية لاتهماهم بالتربح

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

الاموال العامة

تزوير




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة