ضبط عاطل لاتجاره فى الأسلحة النارية بدمياط بحوزته 4 بنادق خرطوش







دمياط - عبده عبد البارى

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، القبض على عاطل وبحوزته أسلحة نارية وذخائر، أثناء قيامه ببيعها بنطاق مركز شرطة دمياط.

وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة الأسلحة والذخيرة بقيام سامح محمد القعقاع حسن 34 سنة، حاصل على دبلوم صناعى ومقيم بعزبة سماحة التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، يقوم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن دمياط، تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته 4 بنادق خرطوش عيار 12مم، وطبنجة عيار9 مم، و3 طلقات نارية لذات العيار، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.