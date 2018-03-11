ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على الشباب بشبين القناطر







القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل لقيامه بالإتجار فى الهيروين وتوزيعه على الشباب بمقاهى، ضبط بحوزته 200 جرام من المخدر، واعترف بحيازة للهيروين بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام عاطل بالاتجار فى المخدرات وترويجها بين المدمنين والشباب على المقاهى.

تم عرض المعلومات على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهم من منطقة الجعافرة بشبين القناطر وانه يتردد على منطقة مسطرد بشبرا الخيمة لبيع الهيروين على زبائنه وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم ويدعى محمود س 29 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام ومبلغ مالى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر، اغلقت مباحث التموين بالتنسيق مع مدرية التموين فى القليوبية 6 مصانع غير رخصه فى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية لإنتاج الملابس وتعبئة الأرز والحلويات والبلاستيك والكاوتش وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج والتصنيع وتحرير محاضر لأصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية أسفرت الحمله عن ضبط 6 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج الملابس وتعبئة الارز والحلويات والبلاستيك والكاوتش وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.

كما تمكنت الحمله من ضبط 3 قضايا غش تجارى وسلع منتهية الصلاحية فى محلات لبيع السلع وتولت النيابة التحقيق.