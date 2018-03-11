ضبط صاحب مصنع مخلل بالشرقية يستخدم ملح سياحات ضار بالصحة







الشرقية – إيمان مهنى

أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية، شنت حملة تفتيشية مكبرة على مركز ومدينة منيا القمح، أسفرت عن ضبط مصانع تعمل بدون ترخيص وتقوم بإنتاج سلع بدون بيانات وبينهما مصنع لإنتاج مخلل يستخدم مواد ضارة بالصحة، ومخابز بها مخالفات متنوعة وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.

وأوضحت وكيل المديرية لـ "اليوم السابع"، إن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجى، تمكن من ضبط مصنع لإنتاج المخلل يعمل بدون ترخيص بقرية التلين ويستخدم ملح سياحات وتم التحفظ على الإنتاج بكمية قدرها 400 كيلو جرام من المخلل و150 كيلو جرام ملح سياحات وتم تحرير محضر لصاحب المصنع.

وحرر محضر لمصنع لإنتاج علف الدواجن تعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية وتطرح إنتاجها فى الأسواق بدون بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ صلاحيتها وتم التحفظ على 40 شيكارة علف حيوانى بدون بيانات وتم تحرير محضر صاحب المصنع .

كما تم ضبط تاجرة أسمدة زراعية بقرية التلين لبيعها أسمدة زراعية محظور تداولها والإتجار فيها خارج منظومة وزارة الزراعة، وتم التحفظ على 12 شيكارة سماد الفوسفات الأحادى زنة الواحدة 50 كيلو جرام.