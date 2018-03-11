ضبط سائق اعتدى على زميله بالضرب بسبب خلافات فى العمل بالمنوفية

ضبط سائق اعتدى على زميله بالضرب بسبب خلافات فى العمل بالمنوفيةالأحد، 11 مارس 2018 02:39 م
مشاجرة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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اعتدى سائق على زميله بالضرب وأصابه بإصابات متفرقة بالجسم، لخلافات فى العمل، بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "م ف أ ى" سائق، مقيم دائرة المركز، مصاباً بجروح بالرأس والعضد الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
وبالانتقال وسؤاله اتهم "ب م ع" سائق، وشقيقه "إ" بدون عمل، مقيمان بذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بسبب العمل، وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بالواقعة.
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