ضبط رئيس شهر عقارى ومحاميين بالبحيرة لاتهامهم بتزوير توكيلات أرض زراعية

ضبط رئيس شهر عقارى ومحاميين بالبحيرة لاتهامهم بتزوير توكيلات أرض زراعيةالأحد، 11 مارس 2018 01:00 ص
اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة – جمال أبو الفضل وناصر جودة
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا، من ضبط رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بأبو المطامير واثنين محامين لاتهامهم بتزوير توكيلات أرض زراعية تابعة لجمعية الريشات بمنطقة المهدية التابعة لقرية كوم الفرج.
وكان ضباط الأموال العامة بغرب الدلتا قد تلقوا بلاغا من دكتور جامعى سابق باتهامه لكل من م.ع.ب رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بأبو المطامير، و.س.م ، ا.م.ت محاميين بقيامهم بتزوير عقود بيع أرض زراعية على مساحة 83 فدانا ملكه بالمنطقة المشار إليها.
وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهم وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
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